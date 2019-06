La prossima stagione sarà particolare per la Juventus. Infatti, per la prima volta dopo nove anni, i bianconeri dovranno fare a meno di Andrea Barzagli. La difesa dovrà dunque essere rivoluzionata con l’innesto di almeno un centrale affidabile ed esperto. Uno degli obiettivi di mercato è Toby Alderweireld. Il difensore belga è vincolato al Tottenham e non sembra intenzionato a lasciare il club inglese, ma la corte dei campioni d’Italia è insistente. Non c’è solo la Juve su di lui. Infatti, come riportato dal Sunday Express, anche il Manchester United ha messo Alderweireld tra gli obiettivi di mercato. Un buon motivo per preoccuparsi per i bianconeri.