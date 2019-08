Aldair, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Rugani e del suo possibile passaggio alla Roma: "Di certo c’è una cosa, la Roma in questo momento ha assoluto bisogno di un altro difensore centrale. Rugani? Mi sembra un buon giocatore. Ha la mentalità giusta e anche un’esperienza importante. È vero che alla Juventus non ha mai giocato tantissimo, ma è anche vero che allenarsi con quei giocatori e vivere quello spogliatoio conta tanto. La stagione? Spero faccia bene. Può lottare per il 3°-4° posto. Ha cambiato tanto, adesso è importante che i nuovi restino per un po’. Il rinnovo di Dzeko? È fondamentale. La Roma sarà offensiva, può fare bene e segnare tanti gol. Mi dispiace che sia stato mandato via De Rossi ed il modo. Ma senza Daniele serviva un leader ed Edin lo è. Il derby subito? È dura, ma se va bene la stagione decolla...".