Raffaele Alcibiade, capitano dell'Under 23, ha parlato a Tuttosport, svelando: "Mi conosceva già, sono rimasto sorpreso. Sapeva tutto di me: ti fa capire che è preparato in ogni cosa, che ama il suo lavoro e ci si dedica 24 ore su 24. Si vede in allenamento e in partita, non lascia nulla al caso: e questo ti porta dall’Interregionale alla Champions League".



RONALDO - "Impressionante. Nonostante abbia vinto tutto è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene e, come tutti in prima squadra, fa ogni esercizio al 100 per 100. Ed è giusto che i ragazzi lo vedano e guardino quello: non il colpo di tacco, ma quello che c’è dietro. La fame che i campioni, nonostante soldi e vittorie, continuano ad avere".