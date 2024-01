L'atteso arrivo dipotrebbe subire un lieve ritardo a causa di questioni burocratiche legate al visto. Il centrocampista argentino deve ancora completare le procedure necessarie per ottenere il visto, il che potrebbe richiedere alcuni giorni.Pertanto, non è garantito che Alcaraz raggiunga la squadra già stasera, con la possibilità che il suo arrivo venga posticipato ao addirittura aQuesto ritardo potrebbe influenzare i piani dellaper integrare rapidamente il nuovo giocatore nella squadra. Tuttavia, una volta risolte le formalità burocratiche, ci si aspetta chesi unisca presto ai suoi nuovi compagni di squadra per iniziare la sua avventura con la maglia bianconera.