Alcaraz-Juventus: quando si decide il futuro

Una promessa è una promessa. E la Juventus ha tutte le intenzioni di mantenerla. Per Charly Alcaraz, ecco, il patto è che si studino tutte le formule possibili per proseguire il rapporto con i bianconeri. Non sarà facile, ma ci sono due volontà su tre: intanto quella del calciatore, che sta recuperando condizione e terreno dopo l'infortunio, poi quella di Thiago Motta. Manca il Southampton.

Non è stato giudicabile il primo semestre di Alcaraz alla Juve, un po' per quanto visto dalla squadra, un (bel) po' per le mancanze del centrocampista, soprattutto in termini di condizione fisica. Ma il giocatore non considera conclusa la sua esperienza alla Juventus, e l'ha confermato anche l'entourage nelle ultime chiacchierate. Ad oggi nessun contatto per chiarire il futuro del mediano, e non è una sorpresa.

Il futuro si deciderà quando la Juventus avrà in tasca l'obiettivo stagionale. Si spera, alla Champions League, il prima possibile. Una volta conquistata la Champions League, le nubi sulla prossima stagione torneranno a diradarsi e Cristiano Giuntoli potrà sapere un po' di più su eventuali conferme o addii.

Quel che oggi appare già certezza, comunque, è che non sarà esercitato il diritto di riscatto, fissato a 49,5 milioni di euro. C'è solo una strada ora da percorrere: optare per la richiesta di un nuovo prestito.