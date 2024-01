. Una trattativa che ha infiammato le ultime ore e conclusa nella giornata di oggi, con i bianconeri che hanno chiuso per Carlos Alcaraz. Il colpo firmato Giuntoli sta svolgendo le visite mediche direttamente a Londra, così da anticipare i tempi e poi si passerà a chiudere gli ultimi dettagli.15.45 -Carlossta per unirsi alla Juventus, dopo aver completato con successo le visite mediche a Londra. Secondo quanto riportato, il giocatore firmerà il suo contratto con i bianconeri nella giornata odierna. Si prevede che domani si recherà a Torino, una volta ottenuto il visto necessario.15.00 - Quando arriverà a Torino? Al momento, considerati gli impedimenti burocratici, Alcaraz è ancora in Inghilterra. Il suo arrivo in Italia può slittare a domani. 12.00 - Dopo i controlli la partenza per diventare ufficialmente un giocatore della Juventus.