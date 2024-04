Le idee di Allegri verso Juventus-Milan

Sì, con il Milan ci saranno tutti gli effettivi . E non è cosa da poco, soprattutto per una squadra che quasi mai ha potuto contare sulla rosa al completo.Lache vedremo contro i rossoneri sarà dunque la versione migliore, almeno per. Che non pensa al turnover dopo due incontri ravvicinati, semmai pensa all'obiettivo, alla portata e vicino, però da conquistare.E allora, da chi ripartire? Da Tek, intanto, pronto a riprendere il posto tra i pali dopo la bella prestazione di Perin in Coppa Italia. Davanti al polacco, torneràdal 1', cone uno traIn mezzo il dubbio è più marcato: potrebbe giocare ancoralargo, conin mezzo, più. Oppure,potrebbe dare continuità a, "sbloccatosi" con l'assist perE a proposito di Arek: è lui a insidiare il posto di fianco a, più di. Anche perché Chiesa arriva da due partite di fila da 90 minuti... Domani, dopo la conferenza e l'allenamento della vigilia, sapremo di più.