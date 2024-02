Destro secco dal limite, palla all'incrocio.si presenta così nell'allenamento congiunto (o amichevole interna) alla Continassa, andato in scena questa mattina tra Juventus e Chisola. Un potente destro direttamente nel "sette" opposto. Le immagini del gol, pubblicate sui canali ufficiali bianconeri, stanno già facendo il giro dei social. I tifosi aspettano con ansia di vederlo alla prova anche in campionato, dopo l'esordio per pochi minuti a San Siro contro l'Inter.