Il centrocampista della Juve, Charly Alcaraz, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel post partita della gara vinta contro il Frosinone.'Gioco praticamente in tutte le posizioni in mezzo al campo, mi piace giocare anche dietro l'attaccante perché posso attaccare e arrivare vicino alla porta. Mi sta dando molta fiducia, anche lo staff e i compagni, mi sta aiutando a entrare in questo campionato e in questa squadra'.