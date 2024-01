Alcaraz, le prime parole

Ecco le prime parole di, nuovo acquisto della Juventus: arriva in bianconero dal Southampton, domani sera sarà a Torino dopo le visite mediche sostenute questa mattina a Londra "Ciao juventini, sono Charly Alcaraz! Sono molto contento di essere un nuovo giocatore della Juventus. Vi mando un grande abbraccio e spero di vedervi presto".Presto, prestissimo, perché Alcaraz sbarcherà domani a Caselle e a quel punto inizierà ufficialmente la sua avventura in bianconero. C'è curiosità per una sua convocazione a San Siro: al momento resta molto improbabile. Tempo al tempo e Charly entrerà finalmente nelle rotazioni.