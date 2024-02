Le parole dia Sky:SENSAZIONI - Sono buone, avevamo bisogno di questa vittoria, volevamo dare una gioia ai nostri tifosi. Oggi lo stadio era pieno, bellissimo avere l'appoggio dei nostri tifosi, cerchiamo di restituirglielo in campo e abbiamo regalato una vittoria importante per loro e per noi.INGRESSO IN CAMPO - Per fortuna siamo riusciti a far gol, io mi sento bene, a mio agio, cerco di dare il mio aiuto quando vengo chiamato in causa. io sto bene qua e sento la fiducia dei compagni, dello staff. Sono tranquillo.POSIZIONE IN CAMPO - Posso giocare ovunque, ma cerco di dare il mio piccolo aiuto. A destra dove giocavo di solito, ma l'importante è giocare, accumulare minuti che è una cosa bella.FUTURO - Ancora presto per parlarne. Dobbiamo parlare della prossima partita contro il Napoli, non voglio pensare troppo al futuro