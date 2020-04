Come riporta Ansa, la Panini ha realizzato altre 3 figurine extra della raccolta "Calciatori 2019-2020" destinate a completare il "Film del Campionato", la sezione speciale dell'album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione. La prima figurina celebra con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport la vittoria della Juve contro l'Inter, nella partita dello scorso 8 marzo giocata a porte chiuse. L'altra celebra Atalanta come "fabbrica del gol" e l'ultima è tutta per il centrocampista della Lazio Luis Alberto, incoronato come "re degli assist".