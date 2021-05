La calciatrice dell'Inter Women - ultima avversaria in campionato delle Juventus Women campionesse d'Italia - Lisa Alborghetti, ha presentato il match a Inter Tv: "Stiamo lavorando per la Juventus. Conosciamo la loro forza, hanno già vinto il campionato, ma andremo là per uscire a testa alta dal campo. La Juve ha vinto tutte le partite e faranno il possibile per portare a casa anche l'ultima. Noi dovremo essere brave a far valere quello che è stato il nostro percorso".