Alla trasmissione 'Si Gonfia la rete', in onda su Radio Marte e curata dal noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma, è intervenuto quest'oggi Miguel Albiol, padre del difensore del Napoli. Gli argomenti? Anche Sarri alla Juventus: "Sarri è stato molto importante per lui, si tratta di un grande allenatore e di una grande persona. Sono professionisti ed è giusto che vada ad allenare dove si trova meglio", le parole dello spagnolo. Insomma, sentimenti contrastanti anche nella famiglia Albiol e non solo tra i napoletani. Dopo essere arrivato su indicazione di Rafa Benitez, il centrale ex Real è diventato perno fondamentale della retroguardia di Sarri.