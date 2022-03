Si è conclusa poco fa la gara di ritorno tra Juventus e Villarreal con l'incredibile sconfitta della Vecchai Signora per 0-3. Al termine del match è stato il capitano dei Sottomarini Gialli, Raul Albiol, ad analizzare quanto accaduto sul prato dell'Allianz e lo ha fatto ai microfoni di Sky.



'Lo 0-3 è troppo. Loro dovevano attaccare e alla fine abbiamo fatto altri due gol ma è stata una gara equilibrata. Noi abbiamo sfruttato il momento e siamo riusciti a portarla a casa, qui non è mai facile. Alla fine sono state due gare molto diverse e penso che loro nel primo tempo hanno avuto delle occasioni che non sono riusciti a sfruttare a differenza nostra. Sapevamo che la Juve è una squadra forte e nel primo tempo abbiamo sofferto tanto'.