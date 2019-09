La Juventus U23 è attesa alla seconda trasferta consecutiva, dopo la vittoria a casa dell'Arezzo. C'è voglia di bissare il successo per i ragazzi di Fabio Pecchia: il tecnico però, non sarà con il gruppo, visto che è ancora squalificato. Così, toccherà a Visconti trascinare i bianconeri verso il quarto risultato utile consecutivo e rimettere sui giusti binari una stagione cominciata zoppicando. Il sedicesimo posto nel girone A di Serie C non preoccupa ancora, vista la classifica corta. Solo il Monza è ancora a punteggio pieno e ci sono dieci squadre racchiuse in tre punti: quelli che separano la Juventus dal sedicesimo al sesto posto.



4′ - Clemenza carica il sinistro a giro, ma la palla diretta all'agolino viene respinta da Savini.



1' - Fischio d'inizio al Città di Gorgonzola, primo pallone giocato dalla Juventus.



ALBINOLEFFE-JUVENTUS U23 0-0



FORMAZIONI UFFICIALI

Albinoleffe: Savini; Gavazzi, Quaini, Gusu, Gonzi, Cori, Kuoko, Ruffini, Canestrelli, Giorgione, Nichetti. All. Zaffaroni. A disp. Rasi, Mondonico, Ravasio, Genevier, Bertani, Gelli, Sibilli, Cortinovis, Mandelli, Galeandro, Petrungaro



Juventus U23 (4-3-3): Nocchi; Frabotta, Coccolo, Alcibiade, Beruatto; Peeters, Clemenza, Rafia; Han, Mota Carvalho, Oliveri. All. Visconti. A disp. Loria, Raina, Oliveira Rosa, Lanini, Beltrame, Mule, Zanimacchia, Fagioli, Frederiksen, Delli Carri, Gerbi, Ahamada