Archiviata la vittoria in rimonta contro il Seregno (2-1 il risultato finale), ladi Lamberto Zauli guarda già al match infrasettimanale di mercoledì 20 ottobre in trasferta contro l'. Nel frattempo è stata designata la squadra arbitrale della partita, che sarà diretta da Luigi. Scelti come assistenti Mattia Bartolomucci e Marco Cerilli, mentre il quarto ufficiale sarà Federico Cosseddu. Il fischio d'inizio è previsto alle 14.30.