La Juventus Under 23 sempre costretta all'inseguimento contro l'Albinoleffe: alla fine Kaio Jorge risponde a Manconi e Pecorino risponde a Giorgione. Una partita col centrocampo continuamente saltato, piena di cambiamenti di fronte.

LE NOSTRE PAGELLE



GAROFANI 6 Sufficienza nonostante un paperone? Sì, perché si riscatta alla grande!



LEO 5,5 Diagonale non perfetta sul gol di Manconi nel primo tempo

76' DE WINTER 5,5 Si fa espellere

RICCIO 5 Distratto (tranne all'ultima azione, che gli vale il 5 anziché il 4,5)

POLI 6 Attento

BARBIERI 6,5 Propositivo



ZUELLI 5 Anonimo

46' PECORINO 6,5 Volenteroso e puntuale

LEONE 5,5 Non accende la luce

SERSANTI 6,5 Bene in entrambe le fasi



AKE 6,5 Vivace

76' COMPAGNON 5,5 Inconcludente

K. JORGE 6,5 Tanti spunti, sbaglia il rigore ma si fa perdonare nella ripresa (87' s.v. Stramaccioni)

SEKULOV 5 Chiuso nella morsa

46' CUDRIG 6,5 Cambia volto



ALL. ZAULI 6,5 Sempre un'attenuante quando è senza giocatori come Miretti e Soulè causa Youth League, con la sterzata dell'intervallo (da 4-3-3 a 4-2-4) raddrizza una gara che si poteva compromettere