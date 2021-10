Non partita di Serie C Girone A per la Juventus Under 23, che sul neutro di Gorgonzola pareggia in trasferta per 2-2 contro l'Albinoleffe. Parziale battuta d'arresto dopo le vittorie contro Mantova e Seregno, ma terzo risultate utile consecutivo. (LE NOSTRE PAGELLE)

Qui di seguito le formazioni ufficiali e la diretta testuale dell'incontro:

ALBINOLEFFE (3-5-2): Matteo Rossi; Marchetti, Saltarelli, Riva; Tomaselli, Gelli (54' Poletti), Genevier, Giorgione, Michelotti; Ravasio, Manconi. A disp: A disp. Facchetti, Nichetti, Piccoli, Cori, Galeandro, Gusu, Doumbia, Miculi, Martignago, Freri, Petrungaro. All. Marcolini

JUVE U23 (4-3-3): Garofani; Leo, Riccio, Poli, Barbieri; Zuelli, Leone, Sersanti; Akè, K. Jorge, Sekulov. A disp: Raina, Daffara, Stramaccioni, De Winter, Boloca, Compagnon, Palumbo, Sekularac, Cudrig, Pecorino. All. Zauli



93' - Sul finale salvataggio in spaccata di Riccio a sventare un'occasione per l'Albinoleffe



88' - Gol annullato all'Albinoleffe! Martignago con una gran botta ravvicinata, ma c'era un compagno in fuorigioco davanti a Garofani



87' - Superlativo Garofani sulla punizione rasoterra di Manconi!



85' - ESPULSO DE WINTER per fallo da ultimo uomo su Martignago



83' - Garofani stavolta pronto a respingere una volée di Martignago in area



74' - Alla ricerca di un recupero palla vigoroso, Kaio Jorge travolge un avversario e viene ammonito. Juve ora viva e offensiva



67' - PARI LAMPO! Emanuele PECORINO corregge in porta da mezzo metro una palla bassa messa dentro da Akè! Due pari



65' - Gol Albinoleffe! Calcio d'angolo, Garofani esce ma perde il pallone, e Carmine Giorgione la mette nella porta vuota



60' - La partita si apre, si accende e qualche fallo di troppo inizia a spuntare: ammoniti Riva per l'Albinoleffe e Poli per la Juve nel giro di un minuto



58' - Cudrig vivace sulla fascia sinistra offensiva, prova la staffilata ma Rossi fa buona guardia sul suo palo



51' - Da corner Saltarelli colpisce di testa da ottima posizione, ma colpisce male e palla a lato



49' - Ammonito Sersanti per uno sgambetto in ritardo su Tomaselli che rientrava



47' PAREGGIA KAIO! Il brasiliano si riscatta dopo il rigore sbagliato nel primo tempo: azione avvolgente dei bianconeri, Pecorino prova un sinistro troppo debole, il pallone però finisce a Kaio che non lascia scampo a Rossi



46' - Inizia il secondo tempo: Zauli passa al 4-2-4 con due sostituzioni (Cudrig per Sekulov e Pecorino per Zuelli)



40' - Gol Albinoleffe! Giorgione crossa dalla destra, i difensori della Juve fanno confusione totale sulla diagonale, Jacopo Manconi liberissimo di stoppare e trafiggere Garofani da pochi passi



28' - RIGORE PARATO, Kaio incrocia col destro e a mano aperta Rossi respinge



27' - Akè semina il panico nella difesa dell'Albinoleffe, serve Kaio che scaglia un diagonale respinto da Rossi, sulla ribattuta va proprio Akè per il tap-in di testa ma Saltarelli lo abbatte. Rigore e ammonizione.



21' - Ammonito Barbieri per una "trattenuta tattica": Juve ora in affanno



20' - Occasionissima Albinoleffe! Ripartenza in 5 contro 4, Gelli serve Manconi che prova il destro a giro: fuori di poco



14' - Primo squillo di Kaio Jorge: riceve sulla trequarti, porta palla ed esplode un destro respinto di pugno da Rossi



12' - Ci prova anche l'Albinoleffe con Manconi: palla sradicata a Riccio e sinistro rasoterra da fuori, facile per Garofani



9' - Zuelli crossa dalla destra, Sersanti si gira al volo: centrale, bloccata dal portiere