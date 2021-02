La Juventus Under 23 fa visita all'Albinoleffe a Gorgonzola (anche la formazione bergamasca ha una "casa decentrata") per la 24^ giornata del campionato di Serie C Girone A. La squadra di mister Zauli, rinnovata nell'organico ma sempre decisa a puntare in alto, cerca di dar seguito al roboante successo per 6-0 contro il Livorno. Certo, non è impresa semplice: la squadra allenata da Marco Zaffaroni è la terza miglior difesa del campionato.



Juve Under 23 7^ in classifica a 36 punti, Albinoleffe 9^ a 33. Qui di seguito aggiornamenti di tabellino e cronaca in tempo reale

ALBINOLEFFE - JUVENTUS 0-1

(9' Correia)

Albinoleffe (3-4-1-2): Savini; Riva, Canestrelli, Mondonico; Gusu, Genevier, Nichetti, Gelli; Giorgione; Tomaselli, Manconi. A disp: Paganesi, Caruso, Cerini, Berbenni, Gabbianelli, Piccoli, Ravasio, Miculi, Ghezzi, Maritato, Borghini. All. Zaffaroni.

Juve (4-4-2): Bucosse; Barbieri, Dragusin, Delli Carri, De Marino; Ake, Leone, Ranocchia, Correia; Brighenti, Marques. A disp: Garofani, Raina, Rosa, Alcibiade, Gozzi, Verduci, Dabo, Compagnon, Miretti, Rafia, Del Sole, Cerri. All. Zauli



Arbitro: Marco Emmanuele



20' - Che rischio per la Juve! L'Albinoleffe non trova spazi, ci pensa Dragusin con un retropassaggio superficiale in chiusura, su cui Nichetti si avventa e mette fuori di pochissimo 16' - Corner dalla destra per la Juve, gira di testa Brighenti (che si era guadagnato il calcio d'angolo con caparbietà), palla facile da bloccare per Savini



9' - VANTAGGIO JUVE. Gol fortunoso: Felix Correia crossa a mezza altezza dalla trequarti offensiva, tanti la sfiorano, nessuno la tocca, palla in rete



1' - Partiti!