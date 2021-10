SERIE C GIRONE AALBINOLEFFE - JUVENTUS UNDER 23 2-2(40' Manconi [A], 47' K. Jorge [J], 65' Giorgione [A], 67' Pecorino [J])Albinoleffe (3-5-2): Matteo Rossi; Marchetti, Saltarelli, Riva; Tomaselli (61' Gusu), Gelli (54' Poletti), Genevier, Giorgione, Michelotti; Ravasio (61' Martignago), Manconi. A disp: Facchetti, Nichetti, Piccoli, Cori, Galeandro, Doumbia, Miculi, Freri, Petrungaro. All. MarcoliniJuve U23 (4-3-3): Garofani; Leo (76' De Winter), Riccio, Poli, Barbieri; Zuelli (46' Pecorino), Leone, Sersanti; Akè (76' Compagnon), K. Jorge (87' Stramaccioni), Sekulov (46' Cudrig). A disp: Raina, Daffara, Boloca, Palumbo, Sekularac. All. ZauliArbitro: Luigi CatanosoAMMONITI Barbieri (J), Saltarelli (A), Sersanti (J), Riva (A), Poli (J), K. Jorge (J)ESPULSO De Winter (J)