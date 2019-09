ALBINOLEFFE-JUVENTUS UNDER 23 1-1 (55' Mota Carvalho (J), 81' Giorgione)

ALBINOLEFFE: Savini, Gavazzi, Quaini, Gusu, Gonzi (86' Galeandro), Cori (86' Ravasio), Kouko (63' Sibilli), Ruffini, Canestrelli, Giorgione, Nichetti (63' Gelli). A disp. Abagnale, Rasi, Mondonico, Genevier, Bertani, Cortinovis, Mandelli, Petrungaro. All. Zaffaroni.

JUVENTUS UNDER 23: Nocchi, Coccolo, Peeters, Mota Carvalho, Olivieri (70' Beltrame), Rafia (46' Zanimacchia), Beruatto (86' Oliveira Rosa), Clemenza (86' Gerbi), Frabotta, Han (59' Lanini), Alcibiade. A disp. Loria, Raina, Mulè, Fagioli, Frederiksen, Delli Carri, Ahamada. All. Visconti (Pecchia squalificato)

Arbitro: Daniele De Tommaso di Rimini.

NOTE: ammoniti 33’ Olivieri (J), 36’ Quaini (A), 53' Frabotta (J), 56' Ruffini (A), 65' Sibilli (A), 89' Coccolo (J).