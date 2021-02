La Juventus Under 23 regola la pratica Albinoleffe con un autorevole 3-0 in trasferta. La squadra dà a mister Zauli ciò che vuole, e anche chi parte male e non appare particolarmente brillante finisce per togliersi soddisfazione.A volte non sembra sicurissimo, ma tiene la porta inviolataNon sempre preciso, ma prestazione sufficienteSenza Alcibiade il leader della difesa è lui, si toglie pure lo sfizio del gol ma non prende 7 perché deve evitare certe giocate superficialiOrdinaria amministrazione per il capitanoFa ottima guardia, il cliente (Manconi, capocannoniere del campionato) era scomodoIn chiusura mostra una puntualità tutta sabaudaS.V.Troppo timidoSi vede poco, ma lotta come da cognomeLa Juve è pericolosa quando salta il centrocampo, perché il suo metronomo resta imbrigliato: il gol (mezza papera del portiere) gli permette di tirare per i capelli la sufficienzaS.V.Mezzo punto in più per il gol (il settimo in questo campionato), invero molto fortunato, ma è sempre più top scorer della squadraEntra a gara già chiusaButta la palla avanti che tanto la mette giù luiVa vicino al quarto gol in mischiaL'intelligente lavoro in mischia per il secondo gol di Dragusin salva una prestazione opacaVoleva una squadra che convertisse gli episodi subito a proprio vantaggio, indirizzasse la gara e capitalizzasse. Detto, fatto!