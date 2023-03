Il tecnico dell'Claudioha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta contro la. Ecco le sue parole: "Per un'ora la squadra mi è piaciuta, tatticamente è stata più compatta ed equilibrata, ma abbiamo commesso troppi errori tecnici. Dispiace perché contavo molto in un risultato positivo. Ora, oltre che sulla classifica, bisogna lavorare anche sull'aspetto psicologico. Non abbiamo tempo, dobbiamo migliorare ancora e soprattutto tornare a fare risultati, anche per il morale".