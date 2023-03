Il capitano dell'Diegoha parlato alla vigilia della sfida contro la, in programma lunedì alle 17.00. Ecco il suo commento sulla squadra bianconera di mister Massimo(nella foto): "Domani affronteremo una squadra che può vantare un organico importante, piena di giovani di qualità e prospettiva che hanno anche la fortuna di potersi allenare con una delle migliori formazioni di Serie A. Sarà una partita difficile e impegnativa sotto tutti i punti di vista. Dal canto nostro, servirà una reazione da parte della squadra. Dovremo scendere in campo concentrati e aggressivi al punto giusto, restando uniti per rientrare da Alessandria con una classifica diversa".