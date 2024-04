Morte Alberto Ramella: il ricordo di Marchisio

È con grande dolore che ho appreso oggi della tua scomparsa.

Le tue fotografie non solo hanno catturato momenti preziosi della mia carriera e della mia vita personale, ma hanno anche raccontato la storia della nostra collaborazione e della nostra amicizia. Ogni scatto era un… pic.twitter.com/TUcXi4PLm1 — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) April 2, 2024

Anche il mondopiange in queste ore Alberto, storico fotografo e giornalista torinese scomparso ieri notte a Moncalieri all'età di 70 anni. Nato proprio nella città della Mole, si è occupato per una vita intera di ritratto, fotografia teatrale, sport, corporate e reportage, collaborando con istituzioni, editori e giornali in Italia e all’Estero. Ramella ha anche pubblicato libri sulla guerra della ex Jugoslavia, gli Stati Uniti, il backstage del mondo della lirica e le Olimpiadi di Torino 2006, oltre a seguire appunto la Juve da vicino. A ricordarlo con affetto dal punto di vista umano e professionale, non a caso, è un grande ex bianconero come Claudio"È con grande dolore che ho appreso oggi della tua scomparsa", ha scritto il Principino sui social. "Le tue fotografie non solo hanno catturato momenti preziosi della mia carriera e della mia vita personale, ma hanno anche raccontato la storia della nostra collaborazione e della nostra amicizia. Ogni scatto era un riflesso del tuo talento e della tua passione per l'arte della fotografia. Grazie a te, ho potuto condividere le gioie e le sfide della mia carriera. Oltre al tuo straordinario talento professionale, voglio ricordare anche la tua gentilezza, la tua dedizione e il tuo spirito altruista. In questo momento di tristezza, mi unisco al dolore della tua famiglia e dei tuoi cari. Le mie più sentite condoglianze vanno a loro, nella speranza che possano trovare conforto nel ricordo degli splendidi momenti trascorsi insieme a te. Riposa in pace Alberto".