Juventus, Alberto Costa allo Sporting Lisbona? Perché sì, perché no

Alla Continassa, stranamente vuota in questo periodo di vacanze dei giocatori, è iniziata un'altra giornata di lavoro sul mercato. Lavoro che in realtà non si è mai interrotto, sostanzialmente nemmeno di notte, anche perché è della tarda serata di ieri la notizia di una mossa - rapida e concreta - delloper, elemento che il mondo bianconero aspetta ancora di conoscere bene dopo aver avuto qualche assaggio delle sue qualità al Mondiale per Club. Lavoro e riflessioni, dunque, perché tendenzialmente sarà una decisione da prendere in fretta, quella sull'esterno portoghese.

Alberto Costa allo Sporting Lisbona: pro e contro dell'affare

La plusvalenza

I progressi mostrati in campo

La necessità di sostituirlo

Con pro e contro da valutare con lucidità, senza farsi prendere dalla frenesia che spesso accompagna il mercato. Ma che cosa c'è sui piatti della bilancia, al momento? Da un lato il "peso" di un'offerta che secondo le indiscrezioni si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Tanti, pochi?Probabilmente la cifra giusta, che tra l'altro consentirebbe alla Juventus di mettere a segno una piccola plusvalenza dopo i circa 14 milioni - bonus compresi - investiti per lui a gennaio da Cristiano Giuntoli, con un acquisto un po' a sorpresa dal Vitoria Guimaraes che aveva beffato proprio lo Sporting Lisbona. Un tesoretto disponibile nell'immediato, pronto per essere subito reinvestito per altri colpi a iniziare dal "riscatto" di Francisco Conceicao , da completare entro il 15 luglio per evitare di assistere all'aumento del 50% della clausola.Dall'altro lato, però, c'è anche un aspetto tecnico di cui tenere conto: Alberto Costa, inizialmente "oggetto misterioso" con Thiago Motta che insieme al suo staff non lo aveva ritenuto pronto, aveva cominciato gradualmente a mettersi in mostra e a guadagnare spazio nella rosa di, fino al debutto da titolare il 10 maggio contro la Lazio e alle chance al Mondiale per Club, dove ha ben figurato pur dimostrando chiaramente di avere margini di miglioramento. Il tecnico bianconero, da parte sua, si era già detto disposto a investire su di lui, lavorando per la sua crescita dopo aver visto le doti che cercava in un esterno: predisposizione al sacrificio, capacità di attaccare gli spazi e tornare indietro per offrire copertura.Con il calciomercato più vivo che mai, però, può davvero succedere di tutto, e la Juventus dovrà presto prendere una decisione definitiva (insieme ad Alberto Costa, che chiaramente potrà e dovrà dire la sua sull'ipotesi di un altro trasferimento a pochi mesi dal suo approdo a Torino). Ah, ricordando anche che, qualora si optasse per la cessione del classe 2003, si dovrebbe intervenire per colmare un altro "buco" in rosa. E il lavoro da fare non manca…





