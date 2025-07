Sky - Alberto Costa, c'è lo Sporting Lisbona: la posizione della Juventus

Anzi, secondo quanto riferito nelle scorse ore da Sky Sport ci è addirittura molto vicino, in quanto il club portoghese ha già formalizzato un'offerta che ora è laa dover decidere se accettare o meno. Per i bianconeri, che hanno ingaggiato il classe 2003 a gennaio dal Vitoria Guimaraes grazie a un'intuizione di Cristiano Giuntoli, per 12,5 milioni di euro più bonus, potrebbe essere l'occasione per mettere a segno una piccola plusvalenza e, soprattutto, incassare un tesoretto che consentirebbe di chiudere subito la trattativa con il Porto per trattenere Francisco Conceicao e poi, eventualmente, concentrarsi su altri obiettivi. Dall'altro lato, con la cessione di Alberto Costa la Juve si troverebbe di fronte alla necessità di colmare un vuoto nella zona di campo di sua competenza, in una fase di mercato già molto intensa.

Alberto Costa-Sporting Lisbona, la situazione

Cosa può cambiare per Conceicao

Alberto Costa-Juventus, i numeri

Presenze: 14

Minuti: 668

Goal: 0

Assist: 3

La palla, comunque, passerà anche al giocatore, per il quale solo pochi giorni fa si parlava della possibilità di avere un ruolo da protagonista nella Juventus di Igor Tudor dove, dopo un inizio non semplicissimo, aveva iniziato ad ambientarsi e anche a mettere in campo prestazioni interessanti, come quelle viste al Mondiale per Club (salvo che nel match contro il Manchester City, che comunque ha creato difficoltà all'intera squadra). Ora per Alberto Costa, che a gennaio aveva firmato un contratto fino al 2029, potrebbe già cambiare tutto, con l'opportunità di tornare in patria e vivere una nuova esperienza.Come riferito sempre da Sky, anche nelle scorse ore sono proseguiti i contatti con il Porto per Conceicao, con l'obiettivo di trovare un'intesa per l'acquisto dell'esterno classe 2002 a titolo definitivo. In questo senso, come detto, un aiuto potrebbe arrivare proprio da Alberto Costa, anche se al momento nulla è ancora definito. Se ne saprà sicuramente di più nel corso della giornata odierna.





