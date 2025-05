Alberto Costa, segnali incoraggianti: ora il suo futuro può cambiare

La sua prima vera chance l'ha sfruttata al meglio., il terzino portoghese classe 2003 acquistato un po' a sorpresa dallaa gennaio, si è fatto trovare pronto di fronte alla maglia da titolare che gli ha concesso Igor Tudor nello scontro diretto di sabato sul campo della Lazio, una partita in cui è risultato uno dei migliori tra i suoi dovendo però alzare bandiera bianca proprio sul più bello, a causa dei crampi. Un problema fisico solo temporaneo, comunque, che infatti non gli impedirà di tornare protagonista nel prossimo impegno della Vecchia Signora, quello di domenica contro l'Udinese che vedrà la squadra ancora più in emergenza.

Alberto Costa può restare alla Juventus?

Segnali incoraggianti da parte di Alberto Costa, dunque, che se continuerà così avrà ancora la possibilità di scrivere una storia diversa per il suo futuro. Come riportato da Tuttosport, infatti, se prima di sabato era facile ipotizzare una partenza in prestito per l'ex Vitoria Guimaraes, per maturare in una piazza con possibilità di spazio e tempo per crescere, la partita dello stadio Olimpico ha fatto emergere uno scenario potenzialmente diverso, quello di una permanenza alla Juventus per giocarsi le sue carte. Certo, molto poi dipenderà anche da chi prenderà la guida della Vecchia Signora una volta che sarà concluso il Mondiale per Club.