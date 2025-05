Alberto Costa, riprovaci! Il portoghese ha colpito Tudor per un aspetto

La grande novità nello scacchiere dellaper la sfida alla Lazio si chiama. Il giovane terzino portoghese, arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes, vivrà la sua prima gara da titolare proprio nella partita più delicata del finale di stagione. Una scelta maturata dopo giorni di riflessione da parte di Igor Tudor e del suo staff, chiamati a risolvere un rebus non banale: come sostituire Andrea Cambiaso, fermatosi a Bologna per un infortunio muscolare proprio nel momento in cui stava ritrovando la miglior condizione.Inizialmente si era ipotizzato un arretramento di McKennie sulla fascia con un ritorno al 3-4-2-1, ma la solidità mostrata dalla squadra domenica scorsa ha convinto Tudor a insistere sul 3-5-2. Dentro quindi Costa a destra, con Weah che traslocherà sul versante opposto. In mezzo al campo, spazio alla conferma di Weston McKennie come mezzala, accanto a Locatelli e Thuram.

Per Costa sarà una prova di maturità. Finora il classe 2000 aveva collezionato appena 144 minuti distribuiti in 7 presenze, quasi sempre spezzoni. A Bologna è stato l’ultimo a entrare e nel finale ha avuto persino l’occasione per firmare il gol vittoria. Oggi all’Olimpico riceverà la fiducia dell’allenatore in un ruolo cruciale per garantire copertura e spinta su una corsia che Cambiaso aveva fatto sua. Una scommessa coraggiosa, ma necessaria in un momento in cui la Juve ha bisogno di certezze anche dai volti nuovi.