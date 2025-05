Alberto Costa, occasione sprecata. E il futuro può essere lontano da Torino

L'occasione sprecata



Il futuro di Costa

L’annata dicon la maglia della Juventus è stata un’altalena fatta di speranze, attese e qualche rimpianto. Arrivato a gennaio come uno dei prospetti più promettenti, il giovane esterno ha vissuto una stagione complicata, segnata da difficoltà di ambientamento, qualche intoppo nel percorso e da un’intensità del calcio italiano che ha richiesto tempo per essere assorbita.Nonostante tutto, Costa non è mai stato solo: la famiglia lo ha seguito a Torino sin dai primi giorni, offrendo un punto fermo nei momenti più duri. E la Juventus, da parte sua, ha cercato di proteggerlo e inserirlo gradualmente, aspettando i segnali giusti per offrirgli qualche occasione.Una di queste è arrivata nel match chiave contro il Bologna, uno snodo fondamentale nella corsa alla qualificazione Champions. Entrato nella ripresa, Costa ha avuto l’occasione per diventare eroe, ma quel tiro a tu per tu con la gloria, a pochi minuti dal termine, è fallito clamorosamente. Un errore che pesa, perché sul punteggio di 1-1 quel gol avrebbe potuto significare non solo la vittoria, ma una svolta nella stagione della Juventus.Ora, il futuro resta tutto da scrivere. La società crede ancora nel talento del classe 2003, ma con una rosa ricca e la necessità di fare esperienza, l’ipotesi del prestito prende sempre più corpo. Diversi club in Portogallo – tra Primeira Liga e zona medio-alta della classifica – hanno manifestato interesse, intravedendo in Costa un profilo su cui investire per farlo crescere con continuità.Per Alberto sarà un’estate di riflessioni e ripartenze: la delusione per il gol mancato può diventare il motore per una nuova stagione da protagonista, magari lontano da Torino, ma con la certezza di avere ancora tutto il tempo per prendersi ciò che, per un soffio, gli è sfuggito.