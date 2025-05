Alberto Costa vuole una maglia da titolare in Lazio-Juventus: Tudor può puntare su di lui per due motivi

. Come racconta oggi Tuttosport, l'infortunio di Andrea Cambiaso potrebbe spalancare le porte all'esterno portoghese per una maglia da titolare nel big match di sabato allo stadio Olimpico trae Lazio, dopo l'occasione sprecata domenica sul campo del Bologna quando, subentrato proprio all'azzurro classe 2000, ha avuto sul piede sinistro la palla del possibile 2-1, che però non è riuscito a colpire come avrebbe voluto per una sfortunata scivolata. Questa mattinaha iniziato a valutare alla Continassa tutte le soluzioni disponibili per la difesa (e non solo), con la speranza di recuperare anche qualche infortunato per non trovarsi a partire per Roma in totale emergenza.

McKennie per sostituire Cambiaso?

Perché Tudor può puntare su Alberto Costa

Alberto Costa-Juventus, i numeri

Presenze: 7

Minuti: 144

Goal: 0

Assist: 0

Cartellini gialli: 2

La prima opzione per sostituire Cambiaso porta, neanche a dirlo, a, il jolly che in questa stagione ha giocato in ben otto ruoli diversi. Ma in realtà secondo Tuttosport non è così scontato, per due ragioni. A Tudor, infatti, non spiace come Costa attacca lo spazio grazie a una propensione a spingere che non a caso lo ha fatto trovare nel cuore dell'area di rigore avversaria negli ultimissimi minuti della partita di Bologna, salvo poi incespicare proprio sul più bello. Ma sarebbe riduttivo limitarsi a quel particolare.Un'altra motivazione che potrebbe spingere il tecnico croato a schierare Alberto Costa sarebbe "indiretta", ovvero derivante dalla volontà di non spostare McKennie dal centrocampo nel 3-5-2, dove domenica ha offerto una prestazione incoraggiante, garantendo sia copertura sia inserimenti efficaci. Qualora lo statunitense venisse impiegato come esterno, il compito di presidiare quella zona nevralgica del campo ricadrebbe su Douglas Luiz. Tuttavia, considerando i pochi minuti giocati finora dal brasiliano, questa soluzione potrebbe essere vista come un azzardo o comunque una scelta troppo rischiosa in vista di una partita tanto delicata.Di conseguenza, Costa cercherà di convincere Tudor a dargli una chance dal primo minuto, anche per cercare il riscatto dopo il goal sfiorato allo stadio Dall'Ara che avrebbe cambiato completamente tutti i giudizi su di lui, finora ben poco lusinghieri. Se ne saprà di più a breve, magari già nelle prossime ore. Certo è che l'allenatore bianconero non potrà permettersi di sbagliare nessuna scelta per una partita tanto importante, che a tre giornate dalla fine del campionato di Serie A può valere un pezzo della qualificazione alla prossima Champions League.