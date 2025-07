Dal Portogallo: Tudor vuole tenere Alberto Costa, no della Juventus allo Sporting

Getty Images

Lo Sporting CP ha fatto registrare un tentativo concreto per Alberto Costa , terzino destro portoghese classe 2003 della Juventus . Secondo quanto riportato da A Bola, i Leões hanno sondato la possibilità di riportare in Portogallo il giovane laterale, già accostato al club di Lisbona lo scorso gennaio, prima del trasferimento definitivo a Torino.Nonostante la stagione con pochi minuti (14 presenze totali e solo 395 minuti giocati), la dirigenza bianconera ha immediatamente chiuso la porta a qualsiasi ipotesi di cessione. Il motivo?

Richiesta alta: 18 milioni di euro

Sporting: Vagiannidis resta l’obiettivo numero uno

Oltre alla volontà tecnica, un altro ostacolo importante è rappresentato dalla valutazione economica: la Juventus avrebbe chiesto circa 18 milioni di euro per lasciar partire il terzino. Una cifra ritenuta troppo alta dallo Sporting, che intende muoversi con maggiore prudenza dal punto di vista finanziario.Con la pista Alberto Costa-Juventus ormai sfumata, il club portoghese continuerà a insistere per Vagiannidis, terzino greco del Panathinaikos, già nel mirino da settimane. Tuttavia, anche in questo caso le trattative sono ferme, con un vero e proprio impasse tra le parti. Il tecnico Rui Borges considera l’arrivo di un nuovo terzino una priorità assoluta