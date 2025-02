Alberto Costa, esordio in Juventus-Empoli? Le ultime e i motivi per cui non ha ancora giocato

Ne parlavamo già ieri , fortunatamente non preoccupano le condizioni di, uscito acciaccato dal match di domenica sera sul campo del Cagliari per un guaio fisico che si è poi rivelato essere un sovraccarico muscolare all'altezza del pube. Nessuna lesione per l'esterno classe 2000, che era già stato costretto a fermarsi per diverso tempo di recente a causa di un problema alla caviglia, che ora non sembra necessitare di ulteriori approfondimenti al punto che potrebbe tornare abile e arruolabile pergià per la sfida di Coppa Italia di mercoledì contro l'Empoli.

Alberto Costa può giocare in Juventus-Empoli?

Le sue caratteristiche

Perché non ha ancora esordito

Ecco, mercoledì. Cioè domani, sostanzialmente poche ore dopo il cambio forzato alla Unipol Domus, un arco temporale che non autorizza a dare il suo rientro per certo e anzi spinge alla prudenza. Motivo per cui già lunedì si rifletteva sulle alternative a disposizione nel caso in cui, pur essendo magari convocato, Cambiaso non riuscisse a scendere in campo dal primo minuto. Una di queste è rappresentata da, il terzino portoghese classe 2003 che Cristiano Giuntoli ha "pescato" un po' a sorpresa dal Vitoria Guimaraes a metà gennaio investendo circa 15 milioni di euro per un'operazione a titolo definitivo, diversa dunque da quelle in prestito per Randal Kolo Muani e Renato Veiga.Insomma, laha dimostrato di credere molto in lui, con il suo fisico imponente (186 centimetri di altezza), la sua buona tecnica e la grande versatilità, tutte caratteristiche che sembrano renderlo il profilo ideale per Thiago Motta. Peccato che ad oggi, 25 febbraio, non abbia ancora esordito con la maglia della Juve (sulla quale ha stampato il numero 2), non venendo nemmeno inserito nella lista UEFA.Niente di troppo strano, semplicemente finora Alberto Costa ha dovuto lavorare molto con lo staff bianconero sulla fase difensiva, per capire bene come rispettare determinati movimenti - scalare, alzarsi, abbassarsi… - e dialogare al meglio con i compagni a livello di trame e passaggi, anche senza palla: la base di partenza è subito risultata buona, ma chiaramente serviva (e serve tuttora) un po' di tempo, una sorta di periodo di "apprendistato" per aiutarlo a perfezionare certi aspetti tattici fondamentali. Ora, però, il momento del debutto potrebbe non essere così lontano: la sua occasione potrebbe arrivare proprio domani, nella gara di Coppa Italia per cui, mentre Cambiaso resta in dubbio, sicuramente non ci sarà. E con una semifinale in palio, ci sono (potenziali) esordi peggiori.