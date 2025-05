Alberto Costa rimarrà alla Juventus? Tutto passa dal prossimo allenatore

Una delle sorprese più grandi di questo finale di stagione, nonostante fosse qui già da prima.e la sua avventura alla Juventus si raccontano così, con una nota amara ma allo stesso tempo di speranza per il potenziale del difensore portoghese. Il numero 2 ha aspettato diverse partite dal suo arrivo prima di scendere in campo, ma conha raccolto solo una manciata di minuti, sempre da subentrato.Con Tudor, invece, dopo una prima parte in cui è rimasto sempre in panchina, si è subito fatto trovare pronto. Nell'emergenza difensiva dovuta agli stop di, Alberto Costa ha risposto presente e lo ha fatto riscattandosi. L'errore contro il, arrivato in una delle (pochissime) occasioni cruciali di questa stagione, aveva pesato.

Il futuro di Alberto Costa: ancora Juventus o prestito?

Eppure il classe 2003 si è rialzato subito, dimostrando qualità già dalla gara successiva, in cui Tudor l'ha schierato dal primo minuto. Da allora, il portoghese si è sempre distinto per una grande volontà, oltre a prestazioni che hanno permesso di sollevare più di un dubbio sul suo futuro Come anticipato, in queste ultime partite Alberto Costa ha mostrato tutto il suo potenziale, motivo alla base del suo acquisto a gennaio. Il terzino è tra i più giovani in rosa e la Juve, ma nelle scorse gare le sue prestazioni sono state convincenti anche in ottica futura.Proprio per questo il giovane difensore, con il club che è rimasto soddisfatto per quanto si è visto in questa prima stagione. Il futuro della società bianconera, però, è ancora in bilico per la: la qualificazione cambierà tante carte in tavola, a partire dalle possibili decisioni sull'allenatore.Ecco, l'allenatore. Sembra proprio questa la carta decisiva per il futuro di Alberto Costa, che se da un lato ha convinto Tudor, dall'altro potrebbe ritrovarsi a dover dimostrare a qualcun altro le sue potenzialità,che si presenta come alternativa. Con Antonio Conte che resta più di un'idea.





