Alberto Costa, periodo di 'apprendistato' alla Continassa: su cosa sta lavorando

Su cosa sta lavorando Alberto Costa alla Continassa

è l'unico dei nuovi acquisti dellaad essere stato escluso dalla lista UEFA per la, competizione dove quindi non avrà l'opportunità di giocare nei prossimi mesi. Una notizia, comunque, che è stata tutt'altro che un fulmine a ciel sereno per il terzino portoghese classe 2003, consapevole fin dal primo giorno a Torino che soltanto il mancato arrivo di un ultimo rinforzo per il reparto arretrato gli avrebbe permesso di strappare un posto.

Giocatore di grande atletismo e fisicità, di impostazione modernissima e dotato di piedi interessanti, in questa fase Alberto Costa sta lavorando molto con lo staff bianconero sulla fase difensiva, per capire bene come rispettare determinati movimenti - scalare, alzarsi, abbassarsi… - e dialogare al meglio con i compagni a livello di trame e passaggi, anche senza palla: la base di partenza, insomma, è buona e la Juventus ci crede, ma chiaramente servirà del tempo, una sorta di periodo di "apprendistato", per perfezionare certi aspetti tattici fondamentali. Per il club bianconero, che infatti ha deciso di acquistare Alberto Costa a titolo definitivo, era importante innanzitutto battere la concorrenza: il giocatore, poi, si farà.