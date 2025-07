Alberto Costa 'incedibile' per la Juventus: già respinti tre club

Futuro Alberto Costa, la posizione della Juventus

Che possa essereil padrone della fascia destra delladurante la prossima stagione? La candidatura c'è, come scrive Il Corriere dello Sport, perché il portoghese ha convinto tutti anche al Mondiale per Club - al netto delle difficoltà patite contro il Manchester City, ma del resto come tutta la squadra -, tanto da spingere il dg Damien Comolli a frenare fin da subito le velleità delche si è fatto vivo con un sondaggio.Alberto Costa ora è considerato praticamente incedibile, come detto anche a Fulham e Brighton che avevano fatto un tentativo nelle scorse settimane per portarlo in Premier League. La volontà del club, insomma, è chiara: trattenere il giocatore, farlo entrare stabilmente nelle rotazioni di Igor Tudor e far fruttare l’investimento significativo effettuato nel mercato invernale (12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus per l’acquisto a titolo definitivo). Anche perché la sua duttilità gli permette di agire sia da esterno, sia da centrale di destra della difesa a tre.