Alberto Costa: 'Giochiamo ogni partita per vincere'

un' ora fa

Il difensore della Juventus Alberto Costa in seguito alla partita vinta per 5-0 sull'Al-Ain in cui è stato protagonista con due assist ha parlato ai canali ufficiali della Vecchia Signora. Queste le sue parole:



ALBERTO COSTA- "Giochiamo ogni partita per vincere, è stato cosi questa sera e sarà così anche per le prossime partite. Ringraziamo i tifosi presenti, che sono importantissimi e sono un grande supporto per noi".