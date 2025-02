Alberto Costa fuori dalla lista UEFA: il chiarimento di Thiago Motta

Come vi abbiamo raccontato anche nelle scorse ore,è stato l'unico tra i nuovi acquisti dellaad essere escluso dalla lista bianconera per la Champions League, una scelta motivata anche dal percorso che sta svolgendo alla Continassa con lo staff diper migliorare soprattutto dal punto di vista tattico. Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como , ha chiarito così la decisione: "Gli ho spiegato la situazione, tutti noi siamo contentissimi del suo lavoro. Mi piace perché è arrivato con fame. Si impegna tutti i giorni, ha grande valore. Quando arriverà la sua opportunità sarà pronto a prenderla".