Alberto Costa, cedere o tenere? Cosa serve alla Juventus

Il mercato della Juventus passa da tanti punti. Il quadro della nuova rosa di Tudor deve ancora comporsi, e se da una parte c'è già uno scheletro di ciò che sarà, dall'altra mancano ancora alcune basi e diversi particolari , in campo e non solo. Nei giorni scorsi è stata definitiva la scelta dicome nuovo dt, ma è solo uno dei tanti tasselli che vanno ancora aggiunti. Parallelamente, però,E tra questi potrebbe anche esserci, arrivato appena sei mesi fa a Torino. Ma facciamo un passo indietro. Il suo acquisto era stato accolto nel freddo di gennaio e di una tifoseria lontana, staccata da una squadra che faticava a trovare la sua identità. L'obiettivo di Giuntoli era chiudere un colpo in prospettiva, ma nei mesi successivi conil minutaggio è stato ridotto quasi al minimo.

Juventus, perché cedere Alberto Costa

Juventus, perché tenere Alberto Costa

Poi, la svolta con: Alberto Costa inizia a entrare e giocarsi le sue carte, sbaglia - come contro il Bologna - ma ha voglia di rifarsi, cresce e migliora come è lecito aspettarsi a 22 anni. Adesso su di lui c'è lo Sporting, che ha già offerto, stravolgendo in qualche modo i pensieri del terzino e della dirigenza. Il dubbio, dunque, è spontaneo:Il primo scenario vedrebbe il portoghese partirecon la maglia bianconera, nonostante un contratto fino al 2029. La crescita con Tudor è stata evidente, ma allo stesso tempo lo è la necessità di migliorare, perciò potrebbe essere difficile vedere Alberto Costa titolare nella Juventus,(come si è visto al Mondiale per Club).Questo, però, può essere uno dei motivi che spinge verso la partenza: il classe 2003 ha bisogno di giocare per crescere ancora, e allo Sporting, in un campionato che ha già conosciuto.Un altro aspetto è la: il portoghese è arrivato per 12,5 milioni dal Vitoria Guimaraes, dunque una cessione da 20 milioni potrebbe aiutare le casse bianconere, soprattutto nell'ottica delle diverse trattative sul tavolo. Dall'altra parte c'è uno scenario altrettanto valido, quello della permanenza a Torino. La crescita, come raccontato, non si può negare: il tocco di mano contro il Venezia ha spento l'entusiasmo per il primo goal in bianconero, ma non ha fatto altrettanto con la sua voglia di rifarsi. Nelle ultime gare di campionato ha mostrato a Tudor - che gli ha rinnovato la fiducia - e alla dirigenza, con ampi margini per migliorare.Proprio per questo se la Juventus decidesse di tenere Alberto Costa investirebbe nel futuro, dato che nei quattro anni di contratto può esserci spazio per diversi scenari. Infine, c'è un aspetto non indifferente: i bianconeri hanno bisogno di rinforzi sugli esterni, e una partenza in quel ruolo significherebbe, perciò altre spese sul mercato.





