Alberto Costa allo Sporting, così si chiude: la nuova richiesta della Juventus

Alberto Costa-Sporting: le ultime

Laha definito il trasferimento di Francisco Conceicao , che non sarà l'unico rinforzo del club, desideroso di muoversi ancora in attacco (oltre agli altri reparti). Nel mentre però, è necessario anche iniziare a cedere qualcuno dei giocatori non centrali nel progetto di Ie tra le trattative più avanzate c'è quella perIl portoghese è un obiettivo dello Sporting Lisbona, che già lo voleva a gennaio; il giocatore accetta la destinazione ma serve che i due club trovino l'accordo sulle cifre.

La richiesta della Juventus per Alberto Costa



La Juventus chiede una percentuale sulla rivendita

i, chiaro segnale di come a Torino abbiano già programmato l'addio dell'esterno dopo pochi mesi dal suo arrivo. Nonostante lo spazio che Igor Tudor gli ha concesso,. E proprio dalle cifre dipenderà il buon esito o meno dell'operazione, che comunque è già avanzata. Non a caso, la distanza tra la richiesta della Juventus e la proposta dei portoghesi non è ampia.Damien Comolli, che sta portando avanti in prima persona anche questa operazione, come tutto il mercato bianconero,Se lo Sporting arriverà a questa cifra, ci sarebbe la luce verde della Juventus.Esiste però anche un'altra strada che può portare Costa di nuovo in Portogallo. Ovvero. La Juve ha fatto sapere che se fosse inclusa questa clausola nell'accordo, allora potrebbe abbassare la richiesta per il cartellino a 13 milioni più bonus, diminuendo quindi l'incasso immediato di qualche milione ma riservandosi la possibilità concreta di ricavi futuri.Questione di dettagli, che sono decisivi per il buon esito della trattativa ma che rendono bene l'idea di come l'operazione sia tutt'altro che in stand by, anzi, prosegue speditamente.