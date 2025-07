Getty Images

Alberto Costa allo Sporting Lisbona, pista ancora viva: cosa manca

29 minuti fa



Sembrava una pista infuocata quella che avrebbe portato il terzino portoghese della Juventus Alberto Costa allo Sporting Lisbona anche se da qualche giorno non si registrano particolari avanzate o chiusure dell'operazione. Attenzione, la Juventus infatti non vorrebbe perdere un giocatore che sta crescendo in maniera esponenziale mentre dall'altro lato c'è lo Sporting che preme per riportare Alberto in patria. Si lavora per trovare un accordo ma la dirigenza bianconera ha già fatto sapere che non lascerà partire il terzino a meno di 20 milioni.