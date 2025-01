Alberto Costa alla Juventus: le cifre dell'operazione

Getty Images

Laha ufficializzato l'ingaggio didal Vitoria Guimaraes. Il terzino portoghese è il primo rinforzo a tinte bianconere di questo mercato di gennaio. Per prelevarlo dal club lusitano, Madama ha sborsato 12.5 milioni più bonus. Di seguito ecco il comunicato ufficiale."Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Vitória Sport Clube per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Oliveira Baio a fronte di un corrispettivo di € 12,5 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".