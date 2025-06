Alberto Costa a La Stampa: 'Possiamo vincere il Mondiale per Club, non so perché non giocavo con Thiago Motta

Getty Images

L'intervista ad Alberto Costa

è una delle note più liete della Juventus impegnata negli Stati Uniti sul palcoscenico del Mondiale per Club. Il terzino portoghese, arrivato nel mercato di gennaio, è stato schierato con i gradi di titolare sia contro l'Al-Ain che contro il Wydad Casablanca. Di seguito ecco le sue parole a La Stampa.CRESCITA - "Nell'ultimo periodo ho avuto più opportunità e ho lavorato molto duro per farmi trovare pronto quando si sarebbero presentate. Ora devo solo continuare così, con la stessa costanza".

I PRIMI MESI - "All'inizio non giocavo, ma tutti qui mi sono stati vicini, dandomi appoggio e aiutandomi a farmi trovare pronto quando sarebbe toccato a me. In particolare Conceicao, Douglas Luiz e Bremer mi hanno aiutato con la lingua, ma posso contare su tutti in questo gruppo".L'ITALIANO - "Sto studiando, lo capisco bene ma parlarlo è più difficile. Mi serve ancora un po' di tempo, con Tudor ci confrontiamo pure in inglese".TORINO - "Mi trovo bene, vivo con la mia fidanzata, la città è bellissima".DA MOTTA A TUDOR - "Non so perché non giocavo prima, erano solo scelte del tecnico. Con ogni allenatore lavori per fare il tuo meglio. Tudor in campo chiede cose diverse e io mi sono adattato alle sue idee".RUOLO - "Per me la cosa migliore è semplicemente giocare".I GRANDI DELLA JUVE - "Ci sono tanti giocatori che hanno indossato la maglia della Juve a cui mi ispiro, ma se devo fare un nome penso a Dani Alves. E poi ovviamente a Cristiano Ronaldo. Cancelo? E' un modello, ma abbiamo caratteristiche differenti".CR7 - "Ci siamo sentiti? Magari... No, non mi ha chiamato. Ma spero di poter continuare a fare bene con la Juve per poter arrivare in nazionale, è un sogno e un obiettivo"COSA HA IMPARATO LA JUVE - "A giocare sempre per vincere. E ad alzare il livello in ogni occasione".L'OFFERTA DELLA JUVE - "Non ho avuto dubbi, ho detto subito al mio agente: andiamo!"MONDIALE PER CLUB - "Sì possiamo vincerlo. Abbiamo fatto due ottime partite e siamo una grande squadra, in tornei come questi può succedere qualsiasi cosa, basta andare in campo per vincere gara dopo gara".VINCERE PER EVITARE IL REAL - "No, non penso a queste cose. Chiunque affronteremo, giocheremo per vincere".