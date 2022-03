Anche l'ex giocatore del Milan, Demetrio Albertini, ha voluto dire la sua riguarda alla lotta scudetto che, si preannuncia avvincente in questo rush finale. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Gazzetta dello Sport.



'Il Milan ha una consapevolezza, una maturità, che prima non vedevo. Guardate il modo in cui hanno risposto a situazioni delicate come gli errori arbitrali con Spezia e Udinese. Una squadra non pronta, magari, si lascia travolgere dall’umore dei tifosi, Pioli e i suoi invece no: hanno rialzato la testa e sono ripartiti. Sono stati bravissimi a gestire l’ambiente'.