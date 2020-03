Dai media del Barcellona, Demetrio Albertini ha parlato della possibilità che si giochi in estate: "Non la scartiamo, così come non scartiamo l'ipotesi che si cancelli la stagione o che si disputi seguendo un sistema di playoff per retrocessioni e promozioni. Di fatto, stiamo già lavorando a queste possibilità, ma è molto complicato poter calcolare piazzamenti in questo scenario di incertezza, nel quale dobbiamo ricordare che la salute è la più importante. Champions? C'è una complicazione aggiunta: implica tanti paesi. Tutti dobbiamo andare nella stessa direzione".