Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato anche di corsa scudetto in occasione del derby tra rossoneri e Inter di stasera. Ecco le sue parole su Sky Sport.



CONTE VS PIOLI - "Antonio non vuole far sbagliare questa partita. I giocatori dell'Inter sono i primi a sapere quanto vale questa partita. Pioli, visto che i pronostici danno vincente l'Inter, deve assolutamente alzare l'attenzione affinché è i giocatori possano dare il massimo".



INTER DA SCUDETTO - "So quanta fatica ci vuole per vincere uno scudetto, Non bisogna sbagliare. L'Inter sta meritando la classifica come la Juventus. Sarà una sfida a tre perché non toglierei neanche la Lazio".



DONNARUMMA - "Non lo so. Va tutto contestualizzato. Gigio sicuramente è un grande portiere ma bisognerebbe paragonare settimana dopo settimana nell'allenamento e capire chi merita".