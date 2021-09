Le parole a Sky Sport dell'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini: "Il Milan mi è piaciuto perché ha giocato in alcuni momenti alla pari con una delle squadri più forti d’Europa. Era anche al ritorno in ChampionsJuve e Milan sono due squadre che si giocheranno lo scudetto. Sarà una partita equilibrata,Bisogna vedere come gestiranno questo momento negativo. Il Milan non penso si abbatta per la sconfitta di Liverpool. Senza Ibra a Torino? Non cambia nulla,