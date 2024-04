Gudmundsson-Juventus: la situazione al momento



Quanto costa Gudmundsson?



I numeri di Gudmundsson in questa stagione

31 partite in campionato

13 gol

3 assist



Dove gioca Gudmundsson?

Occorrerà avere una batteria forte di attaccanti per la prossima stagione, e anche questa non è che sia poi così male per la Juventus. Del resto, basta fare un attimo mente locale, tornare alla partita con il Cagliari, a come il reparto offensivo abbia effettivamente modificato le sorti di una sfida che a fine primo tempo sembrava persa.Per rispondere però ai punti interrogativi sul reparto bianconero, ci sarà anche e soprattutto il mercato. Oggi il nome è quello di Albert, che copre pure le cicatrici della decisione di Felipe Anderson di tornare in Brasile e di non accettare la proposta della Juve. Come raccontato da Tuttosport questa mattina,, che ha già rifiutato una super offerta dalla Fiorentina nel mese di gennaio. Nuovi contatti sono emersi per provare ad anticipare la concorrenza (soprattutto) dell'Inter.L'islandese piace perché avrebbe un costo contenuto in termini di ingaggio. E' molto spendibile per una possibile cessione futura e - in particolare - saprebbe adattarsi a più stili di gioco.Con una valutazione di circa 20 milioni di euro,. Non più di 30 milioni di euro, la richiesta del Genoa. Poi è chiaro: dipenderà molto dalle proposte in arrivo in Liguria.Di piede (preferito) destro,è il classicoa cui piace svariare per tutto il fronte d'attacco. Potrebbe giocare alle spalle della punta, così come largo in unConsiderando la rosa attuale della Juventus, potrebbe essere paragonato a Yildiz.