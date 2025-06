Albania-Serbia, le formazioni ufficiali: la scelta su Vlahovic

AFP via Getty Images

Proseguono le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e tra le partite in programma quest'oggi anche Albania-Serbia. La Serbia è all'esordio nel girone mentre l'Albania ha già giocato due partite conquistando tre punti. In testa al girone c'è l'Inghilterra con 9 punti a punteggio pieno. Tra i giocatori convocati dalle due nazionali c'è anche uno della Juventus, ovveroVlahovic giocherà titolare questa sera contro l'Albania. Il centravanti bianconero sarà al fianco di Mitrovic nel 3-4-1-2 della Serbia. Per Dusan, l'opportunità anche di mettersi in mostra in un periodo particolare, con il mercato aperto e l'addio alla Juventus che da tempo ormai è lo scenario più concreto.

Albania-Serbia, le formazioni ufficiali